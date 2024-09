Verona-Torino 2-3, i granata primi in classifica

Il Torino conquista una vittoria importante a Verona, battendo il Chievo per 3-2 nell’anticipo della quinta giornata di Serie A, e si posiziona temporaneamente al vertice della classifica con 11 punti. La partita inizia bene per i granata, con la rete di Antonio Sanabria al 10′. Tuttavia, il Chievo riesce a pareggiare grazie a Kastanos solo due minuti dopo. Il Torino recupera il vantaggio con un gol di Duvan Zapata al 33’. Nella ripresa, Che Adams segna il terzo gol per il Torino, suggellando una prestazione convincente. Un gol in pieno recupero da parte di Daniel Mosquera non riesce a cambiare le sorti del match, che termina 3-2 in favore del Torino.

Parallelamente, l’Empoli ottiene un ulteriore successo, battendo il Cagliari con un risultato di 2-0 e mantenendo la sua striscia di imbattibilità. La squadra, guidata da D’Aversa, che fa il suo esordio sulla panchina dopo una squalifica di quattro turni, ottiene un’importante vittoria in Sardegna. I sardi, attualmente penultimi in classifica con soli 2 punti, subiscono la loro terza sconfitta consecutiva, venendo penalizzati dalla mancanza di risultati positivi nelle quattro gare disputate in casa.

Il match si risolve con un gol per tempo per l’Empoli: Colombo segna al 32′ del primo tempo con un preciso tiro diagonale, seguito dal gol di Esposito all’inizio della ripresa, al 49’. Questa vittoria consente all’Empoli di salire temporaneamente al secondo posto in classifica, in compagnia del Napoli, entrambi a 9 punti.

In sintesi, il Torino risulta protagonista nella parte alta della classifica di Serie A, mostrando una solidità offensiva e una reazione dopo un pareggio iniziale. L’Empoli, dal canto suo, continua la sua cavalcata positiva, consolidando la propria posizione e diventando una formazione temibile nel campionato. La quinta giornata di Serie A segna dunque un momento cruciale per entrambe le squadre, che cercano di mantenere il loro slancio nei prossimi incontri.