Verona supera i 4 milioni di passeggeri all’aeroporto

L’aeroporto Valerio Catullo di Verona ha raggiunto un importante traguardo con la 4 milionesima passeggera dell’anno. La fortunata viaggiatrice è Cristiana Cassinari, una trentina di 30 anni, partita con il volo Air France per Parigi e poi proseguita per Seoul, la capitale della Corea del Sud. Cassinari, responsabile commerciale per un’azienda tessile, ha comprato il biglietto diversi mesi fa e ha portato con sé dello Zelten, un dolce trentino, come regalo per i suoi amici coreani.

Il premio per la 4 milionesima passeggera consiste in un biglietto Air France di andata e ritorno Verona-Parigi e in un pacchetto di servizi esclusivi offerti dalla società Catullo, tra cui dieci parcheggi gratuiti in aeroporto e dieci accessi alla corsia prioritaria fast track ai controlli di sicurezza. L’aeroporto di Verona ha chiuso l’anno precedente con 3,7 milioni di passeggeri e ha registrato una crescita del traffico dell’8% tra il 2023 e il 2024 e del 9% quest’anno.

L’ad del Catullo, Alessandra Bonetti, ha dichiarato che il traguardo è stato raggiunto grazie a un incessante lavoro di gruppo e che l’aeroporto ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Il presidente di Catullo Spa, Paolo Arena, ha invitato le persone a guardare i voli che partono da Verona prima di organizzare un viaggio, sottolineando che il network è ormai consolidato e che si possono raggiungere tutte le destinazioni del mondo. Il direttore sviluppo Aviation del gruppo Save, Camillo Bozzolo, ha spiegato che la crescita quest’anno è stata spinta da una forte ripresa del mercato inglese e dal primo inverno di attività con il polo di Air France.