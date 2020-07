Di Carmine scatenato

Tutto facile per il Verona. L’Hellas batte 3-0 la già retrocessa Spal nell’ultimo incontro stagionale al Bentegodi. Mattatore della serata Di Carmine, autore di una doppietta che gli consente di arrivare in doppia cifra. Nella ripresa Faraoni cala il tris per un successo meritatissimo dei ragazzi di Juric.

Più che 90, la partita dura appena 11 minuti. Bastano quelli infatti al Verona per mettere la gara in cassaforte con lo scatenato Di Carmine, che al 6′ sfrutta di testa l’ennesimo assist stagionale di Lazovic dalla sinistra e cinque minuti dopo, sempre dalla stessa corsia, finalizza un preciso passaggio di Dimarco. Spal non pervenuta, l’unica sussulto è una punizione di Tunjov.

La cronaca della partita

Faraoni cala il tris

La ripresa è un remake del primo tempo: questa volta non passano nemmeno due minuti e Faraoni trova il guizzo vincente di testa su un preciso angolo ancora di Dimarco. Partita definitivamente chiusa. La Spal cerca quantomeno il gol della bandiera, ma Petagna è poco preciso e Radunovic nega la soddisfazione a Di Francesco. Juric regala la passerella finale a Pazzini, all’ultima al Bentegodi (alla vigilia aveva annunciato la separazione con l’Hellas), stadio che è stato suo per 5 anni.

VERONA-SPAL 3-0 (2-0)

Verona (3-4-2-1): Radunovic, Faraoni, Gunter, Veloso, Lazovic, Amrabat (43’st Badu), Pessina, Dimarco, Borini (41’st Zaccagni), Eysseric (43’st Salcedo), Di Carmine (29’st Pazzini). (1 Silvestri, 22 Berardi, 28 Terraciano, 18 Lucas, 14 Verre, 9 Stepinski). All: Juric.

SPAL (4-3-3): Letica, Tomovic, Salamon, Bonifazi, Fares (1’st Iskra), Valoti (1’st D’Alessandro), Valdifiori (1’st Murgia), Dabo, Strefezza (41’st Horvath), Petagna, Tunjov (29’st Di Francesco). (65 Meneghetti, 22 Thiam, 27 Felipe, 23 Vicari, 4 Cionek, 7 Missiroli, 91 Kryeziu). All: Di Biagio.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Reti: Di Carmine al 6′ e 11′ e Faraoni al 47′.

Angoli: 7-1 per il Verona.

Ammoniti: Eysseric e Dabo.

Recupero: 2′ e 4′.