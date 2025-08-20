Verona si prepara alle Olimpiadi con la riqualificazione urbana

Iniziano oggi i lavori di riqualificazione di Corso Porta Nuova a Verona, in preparazione delle Olimpiadi del 2026. Il cantiere si avvierà nei pressi dei Giardini di Piazza Pradaval e procederà verso Porta Nuova.

Questi interventi fanno parte di un piano più ampio legato alle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina, mirato a migliorare l’accessibilità a luoghi emblematici come l’Arena e Piazza Bra. L’obiettivo è rendere i percorsi pedonali e ciclabili più sicuri e privi di barriere architettoniche.

Il progetto prevede nuove pavimentazioni, attraversamenti pedonali, marciapiedi, percorsi tattili e sensoriali. Saranno anche realizzate corsie preferenziali per il trasporto pubblico e aree pedonali, per promuovere la “mobilità dolce”.

Per facilitare l’avvio dei lavori, il mercato del venerdì verrà temporaneamente spostato in Piazza Arditi. Inoltre, sono previste agevolazioni tariffarie per i parcheggi nella zona, a beneficio delle attività commerciali e dei clienti.