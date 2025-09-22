Verona Reptiles: il festival degli animali esotici in Italia

Il 5 ottobre si svolgerà Verona Reptiles, un evento speciale dedicato agli animali esotici presso l’Area Exp di Cerea. Questo appuntamento è diventato un punto di riferimento per appassionati, allevatori e famiglie, offrendo l’opportunità di esplorare un mondo affascinante e poco conosciuto.

Saranno disponibili 800 spazi espositivi con oltre 300 espositori provenienti da tutta Europa, distribuiti su più di 12.000 metri quadrati. La fiera è il più grande evento europeo dedicato a rettili, anfibi, artropodi, piccoli mammiferi, uccelli da parco, rapaci e animali non convenzionali.

I visitatori potranno ammirare e acquistare specie rare e affascinanti provenienti da tutto il mondo. Oltre agli animali, ci saranno stand con piante tropicali, attrezzature specializzate, mangimi e accessori per la cura degli animali esotici.

Verona Reptiles rappresenta un’importante occasione per approfondire la propria conoscenza grazie alle informazioni e all’esperienza di allevatori esperti, che saranno disponibili per rispondere a domande e offrire suggerimenti. L’evento promette di regalare una giornata speciale a grandi e piccini, in un ambiente dedicato al fascino della natura.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito: www.veronareptiles.it.