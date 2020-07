Juric fa turnover, D’Aversa rinuncia a Gervinho

– Il Verona si rifà con gli interessi della rimonta-beffa subita a Reggio Emilia. Vince lo scontro diretto con il Parma e sale a -1 dalla zona Europa League. Un successo che porta la firma di Juric che, con gli innesti decisivi di Zaccagni e Pessina, ha indovinato nella ripresa le mosse che hanno fatto la differenza. E’ curioso che il Parma sia stato beffato con la stessa arma che predilige, il contropiede: la squadra che più volte ha segnato di rimessa in campionato (8) è stata sconfitta da un perfetto contropiede rifinito da Verre e finalizzato da Pessina. Uno dei tanti paradossi che rendono affascinante il calcio.

Senza lo squalificato Kumbulla, Juric ha preferito Dawidowicz a Empereur in difesa e ha fatto ampio turnover rilanciando Faraoni, Dimarco, Verre, Borini e Di Carmine al posto di Adjapong, Lazovic, Pessina, Zaccagni e Stepinski. D’Aversa, costretto a rinunciare ll’appiedato Kucka, si è consolato con il rientro di Iacoponi al centro della difesa e ha inserito in mediana Hernani e Brugman. In attacco, infine, ha fatto rifiatare Gervinho dando una chance a Caprari.

Gioiello di Kulusevski, Di Carmine pareggia su rigore

Il Parma è partito con maggior determinazione e, dopo aver fatto le prove generali con Gagliolo (sinistro da 30 mt alto di un soffio), è passato (14′) con una grande azione personale di Kulusevki: il prossimo giocatore della Juve è andato via in dribbling in area sulla destra ad Amrabat e a Rrahmani e con un preciso sinistro da posizione angolata ha infilato Silvestri. Il Verona ha reagito con carattere ma il tentativo di aggirare la difesa ospite con i traversoni di Di Marco e Faraoni non ha dato buoni frutti. Per rendersi pericolosa la squadra di Juric ha avuto bisogno di due palle inattive, su calcio d’angolo, sulle quali Rrahmani non ha avuto fortuna: prima non ha trovato lo specchio da buona posizione poi ha centrato in pieno la traversa di testa. Per pareggiare gli scaligeri hanno avuto bisogno dell’esperienza di Di Carmine che, su un assist in area di Dimarco, ha preso posizione in anticipo a Bruno Alves che lo ha toccato da dietro: rigore che lo stesso centravanti ha trasformato con freddezza all’ultimo secondo di recupero.

Zaccagni e Pessina, cambi decisivi

Juric a questo punto ha stupito tutti lasciando i due protagonisti dell’azione dell’1-1, Di Carmine e Dimarco, per dar spazio a Zaccagni e Lazovic. Proprio Zaccagni ha ripagato il proprio allenatore inventandosi il 2-1 al 54′: dribbling secco a rientrare da sinistra per togliere il tempo a Kulusevski e fendente di destro sul palo opposto. Il Parma, con Gervinho e Kurtic al posto di Cornelius e Barillà, ha reagito immediatamente e, dopo 10′, ha pareggiato con Gagliolo, lesto a riprendere una corta respinta di Silvestri su un diagonale di Kulusevski. La partita si è ulteriormente ravvivata. Le due squadre si sono sfidate a viso aperto e, dopo un’occasione per parte (Verre e Kulusevski), è toccato a Pessina rivestire i panni di match-winner che a Reggio gli aveva strappato all’ultimo secondo Rogerio: su un lancio in verticale, Verre ha bruciato sul tempo Karamoh, da poco entrato, e ha smarcato il compagno che ha battuto Sepe con un gran sinistro di controbalzo. Verona torna così a respirare profumo d’Europa. Per il Parma un ko amaro che però, classifica alla mano, non preclude ancora nulla.

VERONA-PARMA 3-2 (1-1)

Verona (3-4-2-1): Silvestri, Rrhamani, Gunter, Dawidowicz (1’st Empereur), Faraoni, Amrabat, Veloso, Di Marco (1’st Lazovic), Verre (38’st Badu), Borini (19’st Pessina), Di Carmine (1’st Zaccagni). (22 Berardi, 96 Radunovic, 15 Bocchetti, 98 Adjapong, 6 Lovato, 11 Pazzini, 9 Stepinski). All: Paro (Juric squalificato).

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini (31’st Darmian), Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani (41’st Siligardi), Brugman, Barillà (1’st Kurtic), Kulusevski, Cornelius (1’st Gervinho), Caprari (1’st Karamoh). (34 Colombi, 97 Pezzella, 5 Regini, 3 Dermaku, 8 Grassi, 21 Scozzarella, 93 Sprocati). All: D’Aversa.

Arbitro: Valeri di Roma. Reti: nel pt 14′ Kulusevski, 47′ Di Carmine (rigore); nel st 8′ Zaccagni, 19′ Gagliolo, 35′ Pessina.

Angoli: 4-1 per il Verona.

Recupero: 2′ e 6′.

Ammoniti: Barilla’, Iacoponi, Hernani, Empereur, Pessina per gioco scorretto.