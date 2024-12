Verona-Milan: orario, probabili formazioni, dove vederla in TV

Dopo il pareggio senza reti contro il Genoa e le contestazioni da parte dei tifosi a San Siro, il Milan ha l’opportunità di ripartire nella gara contro l’Hellas Verona, in programma oggi, venerdì 20 dicembre, allo stadio Bentegodi. La squadra di Fonseca cerca di migliorare la sua situazione in classifica affrontando l’Hellas guidato da Zanetti.

Per quanto riguarda le formazioni, entrambe le squadre presentano delle novità. Nel Milan, Theo Hernandez partirà dalla panchina, mentre Alex Jimenez sarà titolare. In attacco, Camarda prenderà il posto di Morata, assente a causa di una tonsillite. Dall’altra parte, Zanetti schiera Duda nel suo 3-5-2 per contrastare i rossoneri, con Mosquera che potrebbe affiancare Tengstedt in attacco.

Le probabili formazioni per la gara sono le seguenti:

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tachtchoua, Suslov, Belahyane, Duda, Lazovic; Mosquera, Tengstedt. Allenatore: Zanetti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Camarda. Allenatore: Fonseca.

La partita tra Verona e Milan sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Inoltre, gli abbonati Sky con l’opzione “Zona Dazn” potranno seguire l’incontro sul canale 214. Questa sfida rappresenta una grande opportunità per il Milan di ritrovare fiducia e cercherà di sfruttare il match per risalire in classifica dopo le recenti difficoltà. I rossoneri sono determinati a ottenere un risultato positivo contro un avversario ostico come l’Hellas. La tensione e l’aspettativa per questo incontro sono palpabili sia tra i tifosi che tra i giocatori, mentre entrambi gli allenatori preparano le loro squadre per affrontare la sfida in un contesto di alta pressione.