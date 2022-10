Verona-Milan 1-2, decide il gol di Tonali

Il Milan vince 2-1 sul campo del Verona nel match valido per la decima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo consente ai rossoneri di salire a 23 punti e di rimanere a 3 lunghezze dal Napoli capolista. Il Verona rimane a 5 punti, nelle zone bassissime della classifica.

I campioni d’Italia sbloccano il risultato al 9′ con l’autorete di Veloso, che devia nella propria porta il cross di Leao. Il provvisorio pareggio dei padroni di casa arriva al 19′. Tiro non irresistibile di Gunter, Gabbia interviene in modo maldestro e beffa Tatarusanu: 1-1. Il Milan rischia in avvio di ripresa, Piccoli timbra la traversa e il Verona sfiora il vantaggio. I rossoneri aumentano ritmo e pressione, fino all’affondo vincente all’81’. Rebica innesca Tonali che, davanti a Montipò, non sbaglia: 1-2.