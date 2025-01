Verona-Lazio 0-3, tris biancoceleste per il quarto posto: la classifica

La Lazio ha trionfato con un netto 3-0 sul Verona nella partita del 19 gennaio 2025, recuperando così il quarto posto in classifica dopo la 21esima giornata. I biancocelesti si trovano ora a 39 punti, superando la Juventus, quinta con 37 punti, e puntando al terzo posto occupato dall’Atalanta a 43 punti. Al contrario, il Verona rimane in difficoltà, fermo a 19 punti e terz’ultimo in zona retrocessione.

La partita è iniziata in maniera favorevole per la Lazio, che si è portata in vantaggio dopo soli 120 secondi. Un calcio d’angolo ha generato un colpo di testa vincente di Gigot, portando il punteggio sullo 0-1 al 2′. Il Verona ha tentato di rispondere immediatamente, ma Tengstedt, al 4′, ha sprecato un’occasione d’oro davanti alla porta della Lazio, permettendo al portiere Provedel di intervenire. Nonostante gli sforzi, la squadra di casa ha dovuto affrontare le ripartenze degli avversari, e al 21′ la Lazio ha raddoppiato il punteggio. Guendouzi ha avviato un contropiede, servendo Dia, che ha superato Montipò per il 0-2.

Il finale del primo tempo ha visto una serie di occasioni da entrambe le parti. La Lazio ha avuto la possibilità di aumentare il vantaggio ma non ha concretizzato. D’altro canto, il Verona non è riuscito ad accorciare le distanze: Duda ha colpito il palo al 40′, mentre Serdar ha fallito un colpo di testa al 43′, che avrebbe potuto riaprire il match. La partita ha trovato il suo epilogo al 58′, quando la difesa del Verona ha nuovamente mostrato fragilità. Dia ha assistito Zaccagni, che ha siglato lo 0-3.

La Lazio ha dimostrato grande solidità e capacità di capitalizzare le occasioni create, mentre il Verona ha avuto difficoltà nel trasformare i propri tentativi in gol. Con questa vittoria, la Lazio non soltanto riconquista il quarto posto, ma dimostra di voler continuare a lottare per le posizioni di vertice della classifica, mentre per il Verona la situazione diventa sempre più delicata e critica.