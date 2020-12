“Roberto Saviano? Il miglior promoter della Camorra”. Sono le parole deliranti di Andrea Velardi, consigliere comunale leghista di Verona, che torna quindi sulla revoca della cittadinanza onoraria allo scrittore, divenuto simbolo della lotta alla mafia. La proposta al consiglio comunale l’aveva fatta proprio la Lega e per una ragione ben precisa: per le critiche ricorrenti di Saviano a Matteo Salvini. Ora Velardi torna sull’argomento e lo fa con una storia Instagram dai contenuti difficili pure da commentare. “Saviano è riuscito a fare andare di moda lo stile Genny, ha reso un mito Ciro” spiega il leghista riferendosi alla serie tv Gomorra, tratta dal romanzo omonimo dello scrittore. Mentre guida, Velardi, musica dance di sottofondo, naso e orecchie da topolino grazie ai filtri della fotocamera pontifica: “Saviano si è fatto attrarre dal dio denaro e dai benefici di quel genere di battaglia per mitizzare quel mondo”.

Il consigliere comunale si addentra poi nel merito della questione-revoca: “Questa è una delle ragioni per cui a Saviano è stata tolta una cittadinanza che non si è mai filato. Non è mai venuto qua a Verona. Ora si lamenta perché fa mainstream e ottiene visibilità, a cui è molto legato”.

L’intervento non è sfuggito agli esponenti del Pd, che già nei giorni scorsi avevano organizzato una petizione su Change.org contro la revoca della cittadinanza allo scrittore, che vive sotto scorta dal 2006 (protezione più volte criticata da Matteo Salvini quando era ministro dell’Interno). La petizione ha già raggiunto circa 8 mila firme. “È allucinante ascoltare il video che ha registrato mentre stava guidando il consigliere Velardi, che già per il fatto di guidare e registrare dovrebbe essere punito secondo il codice della strada” commenta Federico Benini, capogruppo dem in consiglio comunale a Verona. “Purtroppo con questo video Velardi ha mostrato il vero volto di questa amministrazione. Verona non è come il consigliere Velardi e lo dimostrano le oltre 8 mila firme che stiamo raccogliendo”.