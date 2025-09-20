Verona-Juve e Udinese-Milan: il weekend di calcio in Italia

Oggi, gli appassionati di sport possono sintonizzarsi su diversi eventi calcistici. Dazn trasmetterà alle 18 Verona-Juve, con telecronaca di Riccardo Mancini e Fabio Bazzani come seconda voce. Prima, alle 15, sarà trasmessa Bologna-Genoa, commentata da Edoardo Testoni con Dario Marcolin, mentre alle 20:45 andrà in onda Udinese-Milan, con Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini.

La Serie B è interamente disponibile su Dazn. Oggi il palinsesto prevede alle 15 Spezia-Juve Stabia, Venezia-Cesena e Reggiana-Catanzaro. Alle 17:15 ci sarà Monza-Sampdoria e, infine, alle 19:30 Mantova-Modena.

Sky Sport Uno si prepara per Udinese-Milan alle 20:45, con telecronaca di Stefano Borghi e Aldo Serena come commentatore tecnico. A bordo campo ci saranno Marina Presello e Peppe Di Stefano. Prima del match, il programma “Sky Saturday Night” offrirà approfondimenti con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Giancarlo Marocchi.

Sarà una giornata ricca di Premier League su Sky Sport Calcio, partendo alle 13:30 con il derby Liverpool-Everton narrato da Federico Zancan, seguito da West Ham-Crystal Palace e Brighton-Tottenham. Burnley-Nottingham Forest verrà trasmesso su Sky Sport 257 e Wolverhampton-Leeds su Sky Sport 258, mentre alle 18:30 si assisterà a Manchester United-Chelsea su Sky Sport Uno e infine Fulham-Brentford su Sky Sport Arena.

Appuntamenti internazionali includono Hoffenheim-Bayern Monaco in Bundesliga e Brest-Nizza in Ligue 1. Gli appassionati del campionato croato possono seguire Hajduk Spalato-Dinamo Zagabria su Como TV. Infine, su Apple TV, ci sarà Atlanta United-San Diego nel campionato americano. Su Raidue, il programma “Il Sabato al 90°” con Alberto Rimedio inizierà alle 23.