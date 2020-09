“Squadra non è ancora al completo”

– Vigilia di campionato per Ivan Juric e il suo Verona che avrà di fronte subito una big, la Roma di Fonseca. “La Roma ha un 11 titolare di grande livello, durante le amichevoli estive hanno giocato in modo molto costante anche a livello di modulo e davanti sono pericolosi, a prescindere da chi ci sarà”.

“L’avvio di campionato sarà complesso – ammette il tecnico che guarda anche al mercato -: sapevamo sarebbe stato così perché la ‘rosa’ è da completare. La società sta lavorando duramente giorno dopo giorno per completare l’organico, il direttore sportivo, Tony D’Amico, sa perfettamente di che tipo di calciatori abbiamo bisogno. Diversi elementi sono già arrivati e altri stanno arrivando ma, come è naturale che sia, per il pieno inserimento servirà qualche tempo, sia fisicamente che per adattarsi all’idea di gioco di questa squadra. La società però è cresciuta, da fuori siamo visti in modo diverso rispetto a un anno fa”.

“Rispetto a un anno fa abbiamo più alternative”

Juric è soddisfatto del lavoro che stanno portando avanti i suoi ragazzi e per le scelte della società, nella speranza che presto anche i tifosi potranno sare il loro consueto contributo. “Stiamo lavorando bene, perché rispetto all’anno scorso ci sono già diverse alternative importanti e maggiore profondità di ‘rosa’ – dice Juric -. Pandur e Rüegg sono giocatori di proprietà con grande prospettiva futura, e questa è un’ottima cosa, è un piacere lavorare con loro. Anche ripartire senza pubblico aggiunge difficoltà, avere un impatto visivo e sonoro come quello del ‘Bentegodi’ dà una spinta incredibile specie ai nuovi arrivati, che capiscono subito in che tipo di piazza sono”. Proprio per quel che riguarda i nuovi acquisti, Juric li considera “tutti profili giusti per la nostra idea di gioco, chiaramente c’è del lavoro da fare per inserirli al meglio. Sono comunque fiducioso, la squadra presto sarà completata e crescerà molto. La nostra identità è chiara, ma lo scorso anno va lasciato alle spalle e bisogna guardare solo alla nuova stagione. Le idee sono molto chiare”.

Le certezze di Juric

Tra i nuovi acquisti un centrocampista d’esperienza come Benassi. “Ha ancora bisogno di qualche giorno per inserirsi, perché non ha ancora recuperato pienamente da un infortunio al polpaccio nel finale della scorsa stagione”. Juric si sofferma su alcuni dei suoi giocatori, già protagonisti nell’ultimo campionato: “Dimarco sta crescendo molto bene, sono contento di lui e viene da un finale di stagione importante. Empereur è uno degli elementi migliorati maggiormente nel corso dell’ultimo anno, e anche domani sarà della partita. Zaccagni da una settimana ha ripreso ad allenarsi, ha però bisogno di trovare continuità”.