– Ha impiegato 48 ore in più per dare una risposta a Setti ma alla fine Ivan Juric ha deciso: continuerà ad allenare il Verona. Accostato in queste settimane a Fiorentina e Torino, che fino all’ultimo gli hanno fatto la corte, alla fine il tecnico croato ha deciso di non lasciare il club scaligero. L’Hellas, in una nota, ha annunciato di aver “trovato la piena e soddisfacente intesa” con Juric e i membri del suo staff “per l’estensione dei rispettivi contratti per le prossime 3 stagioni, segnatamente sino al 30 giugno 2023”.

Juric, 44 anni, era stato ingaggiato nel giugno 2019 con un contratto annuale: prendeva il posto di Alfredo Aglietti che, assunto l’incarico a due giornate dalla fine del campionato di B, aveva portato il Verona prima ai play-off e poi alla promozione a spese del Cittadella in finale. Alla sua prima stagione alla guida degli scaligeri, Juric ha raccolto fin qui 45 punti in 34 giornate mettendo in mostra un ottimo calcio che gli ha consentito anche di ottenere risultati prestigiosi come la vittoria sulla Juventus lo scorso febbraio.