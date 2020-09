Quattro ore e mezza nelle acque gonfie dell’Adige in piena, trascinato dalla corrente, sballottato da una parte all’altra, senza la possibilità di fermarsi. Un incubo lungo 16 chilometri, da Verona fino a Zevio, per Danilo Marino, 39 anni, originario di Formia, vigile del fuoco in servizio a Verona dal 2011 nella squadra fluviale. La notte del 30 agosto lui e i colleghi erano all’opera tra alberi abbattuti e scantinati allagati, nel bel mezzo dell’ondata di maltempo per cui hanno dovuto far fronte a ben 800 interventi. Quella sera, verso le 21.30, i pompieri vengono chiamati per un tentativo di suicidio. Un ventiseienne moldavo si era lanciato nel fiume.

Danilo Marino, com’è iniziato l’intervento?

“Quando sono arrivato c’erano due poliziotti che lo stavano trattenendo ma non ce la facevano più. Aveva metà corpo in acqua e il resto fuori. Io mi sono immerso con la muta e l’ho agganciato a me ma lui continuava a muoversi per divincolarsi”.

Poi cos’è successo?

“Continuava a darmi manate, a un certo punto siamo stati colpiti dal ramo di un albero. Si è tolto lo sgancio rapido del giubbotto e così la corrente ha iniziato a portarci via. Io lo tenevo a galla ma lui continuava a muoversi e mi buttava sotto. Sono riuscito a rimanere con lui circa dieci minuti, poi ho dovuto mollare. Ma lo tenevo comunque d’occhio perché non era troppo distante da me. Nonostante il buio lo vedevo. Purtroppo, di lì a poco, l’ho perso definitivamente”.

E lei cos’ha provato a fare?

“Cercavo di avvicinarmi alla riva ma era impossibile. Dentro di me sapevo che lì intorno c’erano i colleghi. Sentivo le sirene, vedevo i lampeggianti ma, obiettivamente, non era facile individuarmi con quel buio pesto”.

Cosa pensava in quei momenti?

“Pensavo ai miei figli di 2 e 6 anni, non volevo lasciarli soli. Ho attraversato addirittura due sbarramenti artificiali, in quel momento me la sono vista davvero brutta”.

Ha mai temuto di non farcela?

“In prossimità del secondo sbarramento ho pensato che, forse, era arrivato il mio momento. Ero stremato, non ce la facevo più”.

Ma durante questo percorso qualcuno ha provato a salvarla?

“Alcuni colleghi della polizia mi hanno lanciato delle funi ma è l’unico aiuto da non accettare mai quando sei trascinato dalla corrente. Il rischio è di finire con violenza contro qualche ostacolo”.

Com’è finita poi?

“A un certo punto la corrente si è un po’ attenuata. Ho visto un isolotto in mezzo al fiume, sono riuscito ad aggrapparmi a un albero e lì sono rimasto finché non mi sono venuti a salvare. Mancavano pochi minuti alle 2 di notte”.

Una volta salvo ha chiamato sua moglie per avvisarla del fatto?

“No, gliel’ho detto a fine turno, quando sono tornato a casa. Non volevo si spaventasse troppo”.

Pensa che tornerà in acqua come sommozzatore dei vigili del fuoco?

“Al momento proprio non me la sento. Dovrei fare una prova in allenamento, magari con qualche collega”.

Il Comune di Verona l’ha premiata per il suo gesto eroico.

“Sono contento perché comunque ne beneficia il Corpo a cui appartengo ma non riesco a smettere di pensare a quella persona, che risulta ancora dispersa”.