Verona-Fiorentina 1-0, gol di Bernede al 90′

Il Verona conquista tre punti preziosi al Bentegodi, battendo la Fiorentina 1-0 nella 26esima giornata di Serie A. La partita, caratterizzata da grande intensità, si decide nel recupero grazie a un gol di Bernede. I padroni di casa, con questo successo, si allontanano dalla zona retrocessione, arrivando a 26 punti, mentre i viola, con questa terza sconfitta consecutiva, restano bloccati a 42 punti al sesto posto.

Il primo tempo offre un’unica grande occasione, con Kean che al 4′ minuto colpisce di testa, impegnando il portiere Montipò. Da quel momento, il Verona si difende con ordine, cercando spazi per le ripartenze, ma riesce a creare solo un’opportunità con Sarr al 22′, il cui tiro viene deviato in corner. Nella ripresa, il Verona aumenta l’intensità e al 56′ Livramento sfiora il gol con un diagonale che termina vicino al palo. Al 64′ Suslov serve Sarr, il cui tiro viene respinto da Ranieri. La Fiorentina perde Kean, costretto ad uscire in barella, e nel 69′ Dawidowicz tenta di segnare di testa, ma il pallone esce di poco.

I viola non brillano e il Verona continua a cercare l’occasione giusta. Al 79′, Mosquera non riesce a segnare da un cross di Tchatchoua. Il momento decisivo arriva al 95′: dopo un recupero palla, Bernede finge e supera De Gea, regalando così la vittoria al Verona e facendo esplodere di gioia il Bentegodi.