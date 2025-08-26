Verona e il futuro della salute: 60mila lavoratori a rischio

Entro il 2029, la provincia di Verona potrebbe perdere circa 60.000 lavoratori. Per affrontare questa situazione, Anna Maria Bigon, consigliera del Partito Democratico, ha richiesto alla Regione Veneto di elaborare un piano mirato. Il piano dovrebbe affrontare la riduzione della forza lavoro e le conseguenze che questa dinamica potrebbe avere sull’economia locale e sul mercato del lavoro. È fondamentale agire tempestivamente per evitare che questa problematica diventi irrisolvibile. La richiesta di Bigon evidenzia l’importanza di strategie preventative e il coinvolgimento delle istituzioni per garantire un futuro lavorativo sostenibile per i cittadini veronesi.