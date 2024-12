Verona: Donna Investita e Uccisa da un’Auto Pirata, Conducente si Costituisce

Una donna di 87 anni è stata travolta e uccisa da un’auto pirata a Verona, all’incirca alle 17:30, in piazza Buccari, nella frazione di Montorio. L’incidente è avvenuto davanti a delle scuole. Il conducente dell’auto, una Fiat Panda, non si sarebbe fermato a prestare soccorso alla vittima, che è deceduta a causa delle gravi lesioni subite. Immediately after the incident, la polizia locale, guidata dal comandante Luigi Altamura, insieme agli operatori sanitari del Suem 118, è intervenuta, purtroppo constatando il decesso della donna dopo ripetuti tentativi di rianimazione. Non è ancora chiara la dinamica precisa dell’incidente, ma secondo le prime informazioni, la donna stava attraversando la strada.

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente la caccia al pirata della strada, analizzando i filmati delle videocamere di sorveglianza per cercare di risalire all’identità del conducente. Nel giro di poco tempo, il conducente si è costituito spontaneamente presso il comando della polizia locale, dopo aver parcheggiato il veicolo in piazzale delle Penne Nere. Gli agenti lo hanno accompagnato in ospedale per esami clinici e per valutare le sue condizioni psicofisiche. L’uomo è indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga.

Questo tragico incidente si inserisce in una serie di eventi simili verificatisi recentemente in Italia. Nel mese di settembre, a Tivoli, una giovane donna di 26 anni è morta dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali; un uomo è stato arrestato in seguito con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. A novembre, a Taranto, due ciclisti sono stati travolti da un’auto pirata; uno di loro, un uomo di 50 anni, è deceduto poche ore dopo il ricovero in ospedale.

Tali incidenti sollevano interrogativi seri sulla sicurezza stradale e sulle conseguenze legali per chi si rende protagonista di comportamenti irresponsabili sulla strada. L’inerzia nel prestare soccorso alla vittima configura ulteriori reati ed evidenzia l’urgenza di campagne di sensibilizzazione sulla responsabilità civile e penale alla guida.