Verona-Atalanta: orario, probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Dopo il pareggio in campionato contro il Torino, l’Atalanta si prepara a affrontare l’Hellas Verona in trasferta al Bentegodi. Oggi, sabato 8 febbraio, la squadra di Gasperini cerca di non perdere il contatto con Inter e Napoli, mentre il Verona, tredicesimo in classifica con 23 punti, ha bisogno di punti per la salvezza.

In vista della partita, ci sono alcune novità nell’Atalanta: potrebbero esordire dal primo minuto Posch e Maldini, mentre Retegui è confermato nel ruolo di attaccante. Sull’altro fronte, il tecnico Zanetti punterà su Mosquera e Sarr in attacco, supportati da Suslov.

Le probabili formazioni sono le seguenti, con calcio d’inizio fissato alle 15:

Verona (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Bernede, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr. Allenatore: Zanetti.

Atalanta (3-4-2-1): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Maldini; Retegui. Allenatore: Gasperini.

La partita tra Verona e Atalanta sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Inoltre, gli abbonati a Sky con “Zona Dazn” potranno seguire la gara anche sul canale 214 di Sky.