Silvestri salva su Pasalic e Zapata

– Dopo l’Inter, il Verona ferma anche l’Atalanta che deve accontentarsi di un punto: nerazzurri per il momento al secondo posto a quota 71 insieme alla squadra di Conte. Gara che si decide nel secondo tempo quando la sblocca Zapata sfruttando un errore di Gunter, ma l’ex Pessina rimette le cose a posto per gli scaligeri. Da segnalare che, col gol odierno, i bergamaschi eguagliano il loro record storico di reti segnate (94) risalente alla stagione 1955/56. Manca invece un punto per pareggiare il record di punti e conquistare matematicamente la qualificazione in Champions League.

Juric deve fare a meno dell’infortunato Kumbulla in difesa, mentre in attacco propone Salcedo con Pessina e Zaccagni dietro. Gasperini torna a schierare Gomez davanti, insieme a lui confermati Zapata e Malinovskyi. Proprio il Papu a inizio gara colpisce di testa, ma per Silvestri è una facile parata. Al minuto 13 la più grande occasione per gli ospiti: tocco di Zapata a smarcare Pasalic solo davanti a Silvestri che però in uscita salva i suoi. Dopo venti minuti si vede finalmente in attacco l’Hellas e Faraoni impegna Gollini con un tiro-cross, mentre Salcedo di testa alza la palla sopra la traversa. Malinovskyi non trova la sua mattonella ideale e quando ci prova calcia male e sul fondo. Rrahmani risponde ma il suo piattone destro termina alto. Nel finale altra chance bergamasca con Zapata che di forza si gira in area e col destro impegna Silvestri.

Zapata segna, l’ex Pessina pareggia

A inizio ripresa nel Verona entra Borini al posto di Zaccagni, ma è l’Atalanta a passare quando Gunter controlla male e col tacco un pallone facendo partire Zapata verso la porta: il colombiano resiste a una carica e poi colpisce. Il Verona reagisce e Gollini deve salvare su Faraoni, mentre nulla può quando respinge corto un sinistro di Rrahmani, e Pessina è pronto al tap-in vincente. Classico gol dell’ex. L’Atalanta avrebbe la chance di tornare sopra al 63′ quando Silvestri respinge un tiro di Gomez, ma Zapata col sinistro da due passi colpisce proprio il portiere. Al 71′ bellissima azione degli ospiti con Zapata che serve Gomez, cross e colpo di testa di Caldara ma palla sul fondo. Entra Muriel tra gli orobici e il colombiano ha subito una grossa occasione ma si allunga troppo la sfera favorendo l’uscita di Silvestri. Il caldo e il terreno non perfetto non aiutano lo spettacolo tra due squadre ormai molto stanche. Ma è l’Atalanta a sfiorare il colpaccio nel recupero quando Gomez pesca in area Pasalic che ci mette il destro: pallone di nulla sul fondo.

Verona-Atalanta 1-1 (0-0)

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter (37′ st Lovato), Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic (28′ st Dimarco); Zaccagni (1′ st Borini), Pessina; Salcedo (28′ st Di Carmine). In panchina: Berardi, Radunovic, Badu, Eysseric, Stepinski, Verre, Felippe, Terracciano. Allenatore: Juric (squalificato, in panchina Paro)

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino (24′ st Caldara), Djimsiti; Hateboer, Freuler (34′ st de Roon), Pasalic, Gosens (24′ st Castagne); Malinovskyi (33′ st Muriel), Gomez; Zapata. In panchina: Rossi, Sportiello, Sutalo, Tameze, Czyborra, Da Riva, Bellanova, Colley. Allenatore: Gasperini

Reti: 5′ st Zapata, 14′ st Pessina

Arbitro: Abisso di Palermo

Ammoniti: Amrabat, Hateboer, Toloi, Pessina

Angoli: 7-5

Recupero: 1′ pt, 2′ st.