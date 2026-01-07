Vero Volley Milano-Eczacibasi Istanbul

La partita di Champions League fra Eczacibasi Istanbul e Numia Vero Volley Milano si è disputata nella capitale turca. La squadra di Milano si presenta con il sestetto titolare composto da Lanier, Egonu, Fersino, Piva, Danesi e Kurtagic, con Bosio come palleggiatrice. L’Eczacibasi, invece, schiera Karakurt, Stysiak, Rettke, Sahin, Erkek e Jack-Kisal.

La partita inizia con un punto di Lanier per Milano, seguito da un errore di Jack-Kisal. Il primo set si rivela equilibrato, con entrambe le squadre che lottano per il controllo del gioco. L’Eczacibasi si porta in vantaggio, ma Milano riesce a rimontare grazie ai punti di Egonu e Piva. Il set si conclude con la vittoria dell’Eczacibasi per 25-21.

Il secondo set vede Milano partire forte, con Lanier e Egonu che segnano alcuni punti importanti. L’Eczacibasi, però, rimane in scia e non demorde, grazie anche ai punti di Karakurt e Stysiak. Il set si conclude con la vittoria di Milano per 25-20, che si porta così in parità nel punteggio.

Il terzo set è ancora più equilibrato, con entrambe le squadre che danno il massimo. L’Eczacibasi si porta in vantaggio, ma Milano riesce a rimontare grazie ai punti di Egonu e Piva. Il set si conclude con la vittoria di Milano per 25-22, che si porta così in vantaggio nel punteggio.

Il quarto set vede l’Eczacibasi partire forte, con Karakurt e Stysiak che segnano alcuni punti importanti. Milano, però, non molla e cerca di rimontare, grazie anche ai punti di Egonu e Piva. Il set si conclude con la vittoria dell’Eczacibasi per 25-20, che si porta così in parità nel punteggio.

Il quinto set è l’ultimo e decisive, con entrambe le squadre che danno il massimo. L’Eczacibasi si porta in vantaggio, ma Milano riesce a rimontare grazie ai punti di Egonu e Piva. Il set si conclude con la vittoria di Milano per 15-12, che si aggiudica così la partita per 3-2.