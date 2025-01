Vermiglio, dalla Val di Sole a Hollywood

Vermiglio, un piccolo comune del Trentino-Alto Adige, sta guadagnando attenzione internazionale grazie al film “Vermiglio”, diretto da Maura Delpero, candidato italiano agli Oscar 2025 per il Miglior Film Internazionale e premiato con il Leone d’argento alla Mostra del Cinema di Venezia. Con le sue case in pietra e i panorami mozzafiato, offre un’atmosfera suggestiva, immerso nel silenzio delle montagne e nella bellezza della natura. Ambientato nel 1944, il film narra la storia di una famiglia il cui equilibrio viene scosso dall’arrivo di un soldato siciliano rifugiato, esplorando le dinamiche personali e collettive durante un periodo di difficoltà.

Tra le attrazioni del borgo spicca il Forte Strino, un antico fortino militare del XIX secolo che funge da museo e racconta la storia del confine tra Italia e Austria. Vicino, il Museo della Guerra Bianca conserva reperti storici legati alla Prima Guerra Mondiale. Un’altra attrazione è il Passo del Tonale, una frazione di Vermiglio che ospita un museo all’aperto dedicato agli eventi della Grande Guerra, permettendo ai visitatori di esplorare le testimonianze storiche e gli itinerari legati ai combattimenti in alta quota.

Vermiglio non offre solo storia e cultura. I Laghetti di San Leonardo rappresentano un’oasi di tranquillità per passeggiate e picnic. Per gli appassionati di sport all’aria aperta, sono disponibili percorsi per mountain bike e hiking, compreso il suggestivo cammino verso il Rifugio Denza, offre viste spettacolari sulla Presanella. La frazione di Stavel è perfetta per un’ulteriore immersione nella natura.

Raggiungere Vermiglio è semplice: da Trento, il viaggio in auto dura circa un’ora e mezza attraversando la panoramica Val di Sole. Chi proviene da altre città può utilizzare l’autostrada A22, conuscita a San Michele all’Adige. Anche il treno regionale da Trento a Malé è un’opzione valida, con bus che collegano Malé a Vermiglio e alle frazioni circostanti.

In inverno, navette portano gli sciatori direttamente alle piste. Grazie a questa rete di trasporti, Vermiglio risulta accessibile a tutti, invitando chiunque a scoprire questo affascinante comune, unendo storia, natura e cinema. Mentre il film prosegue verso gli Oscar, Vermiglio è pronto ad accogliere visitatori in cerca di un’esperienza unica.