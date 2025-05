Verità Svelate: Dopo le Accuse di Striscia

Noemi Castronuovo, una delle concorrenti di “Affari Tuoi”, rompe il silenzio e risponde alle accuse sollevate da “Striscia la Notizia”. Il programma di Stefano De Martino è sotto scrutinio dopo le segnalazioni di alcuni partecipanti riguardo a presunti favoritismi nei provini, con insinuazioni che questi ultimi fossero influenzati da numeri-chiave o date considerate fortunate. A seguito di queste affermazioni, Noemi ha deciso di chiarire la situazione.

In un intervento sui social, ha raccontato che alla sua audizione le è stato esplicitamente detto di non fornire nessun numero o data, tranne quella necessaria per la registrazione. La sua testimonianza ha contraddetto le ricostruzioni di “Striscia la Notizia”, suggerendo che non ci siano meccanismi occulti nel processo di selezione dei concorrenti. Le affermazioni di Noemi potrebbero finalmente mettere fine a una polemica che si ripropone ciclicamente, sottolineando che tanti altri concorrenti, pur avendo vissuto esperienze simili, scelgono di non esporsi.

In passato, “Striscia la Notizia” ha già sollevato dubbi su “Affari Tuoi”, ma la voce di una partecipante concreta come Noemi ha un peso maggiore, rendendo la sua risposta ancora più significativa. La questione resta delicata e attuale, ma la testimonianza di Noemi offre un’altra prospettiva sul funzionamento del programma, difendendo la sua integrità e quella degli altri concorrenti.