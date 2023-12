Verità sulla d’Urso e su un’altra sostituzione a Pomeriggio 5: parla Myrta

L’addio di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 – come prevedibile – ha fatto molto rumore, così tanto che avrebbe messo in una posizione non facile qualsiasi conduttore/conduttrice avesse preso il suo posto. Se da una parte Myrta Merlino si è trovata a dover colmare il grande vuoto lasciato da un personaggio così popolare come Carmelita, dall’altra però va detta la verità, perché la nuova arrivata è stata messa dall’editore nelle condizioni di poter fare anche meglio di chi c’era prima grazie alla durata del programma allungata, ad uno studio rinnovato, al ritorno del pubblico e agli ospiti di rilievo. Eppure le cose non sono andate come previsto, i dati di Pomeriggio 5 sono lontani dall’essere esaltanti. Ma Myrta non si è certo abbattuta e lo dimostra la sua nuova intervista a La Repubblica, durante la quale la giornalista ha commentato lo share di Pomeriggio 5 ed ha svelato anche di aver ricevuto dei fiori da Pier Silvio.

“Pomeriggio 5 è al 15-16% di share. Leggevo flop, l’editore che voleva sostituirmi, con i nomi delle conduttrici pronte a prendere il mio posto. Mentre uscivano queste notizie, mi arrivavano i fiori di Pier Silvio Berlusconi. Perché tanto veleno inutile? Mistero”.

La verità su Barbara d’Urso: “Tra me e lei non ci sono problemi”.

La Merlino ha anche svelato la verità in merito ai rumor che sono circolati nei mesi scorsi su lei e Barbara d’Urso. Myrta ha dichiarato che non ci sono problemi con la famosa conduttrice.

“Prima pensavo ai critici, adesso al pubblico. Ho un competitor fortissimo, La vita in diretta, che ha una storia e una sola pubblicità contro le mie quattro. Dopo il nero degli spot riparto. Considero i 2 milioni di persone che mi seguono una medaglia; dopo tre mesi e mezzo non era scontato. D’Urso era di famiglia, io un’estranea venuta da una re di nicchia”. Mi ha chiamato Pier Silvio, il problema tra me e lei non esiste. Escludo che una donna intelligente come Barbara ce l’abbia con me”.

