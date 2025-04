Verità sui Risparmi: L’UE Non “Confischerà” i Fondi degli Europei per la Difesa

Fact checking: l’Unione Europea non intende “confiscare” i risparmi degli europei per finanziare la difesa. Recentemente, è emersa una campagna di disinformazione online che attira l’attenzione su questo falso concetto. L’UE sta cercando di incoraggiare i cittadini a investire in beni dell’Unione, ma queste affermazioni infondate stanno creando confusione. È importante fare chiarezza su questi temi e smentire le notizie false che circolano in rete. L’informazione corretta è fondamentale per mantenere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee.