“A norme del governo sono qui per portare massima vicinanza alla famiglia di Mario e lavoreremo tutti insieme, istituzioni, società civile con la famiglia per ottenere la verità su quello che è accaduto” . Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo sul palco a Napoli alla commemorazione di Mario Paciolla, il cooperante in missione Onu morto in Colombia. Di Maio ha avuto anche un colloquio con la famiglia di Paciolla prima dell’inizio della manifestazione.

Foto Stefano Renna

“Mario – ha detto Di Maio – era in mio coetaneo, figlio della stessa terra e ora tutti chiediamo alle autorità colombiane e all’Onu la massima collaborazione per sapere cosa è avvenuto, perché la famiglia deve sapere. Le autorità italiane stanno indagando e anche quelle colombiane e abbiamo attivato l’Onu sottolineando che ci aspettiamo risultati dalla loro inchiesta interna. Il diritto della comunità è di sapere verità, lo dobbiamo a Mario e a tutti i nostri cooperanti che lavorano in giro per il mondo. Ai genitori dico contate su me e noi per avere verità”.







