Verità Nascoste: Il Caso del Malore di Parolin e le Manovre per l’Ascesa al Papato

Le notizie sui presunti problemi di salute del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, sono state smentite dalla Santa Sede. Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa, ha confermato che non ci sono state emergenze mediche durante le Congregazioni generali pre-Conclave, respingendo le voci diffuse da un quotidiano romano e rilanciate da fonti statunitensi. Dietro queste false informazioni ci sarebbero tentativi di screditare Parolin, considerato da alcuni troppo progressista.

In un briefing, Bruni ha affermato con fermezza che non è stato necessario alcun intervento medico per Parolin. Questo avviene in un periodo in cui circolano già diversi rumors infondati in vista del Conclave per l’elezione del nuovo Papa. Non è chiaro se i cardinali siano stati a conoscenza di queste fake news, poiché, a differenza del passato, non ricevono il servizio di rassegna stampa.

Secondo il “Corriere della Sera”, la strategia dietro la diffusione di queste notizie ha l’obiettivo di far dubitare delle capacità di Parolin di guidare la Chiesa. Fonti americane, come il sito conservatore Catholicvote.org, sarebbero state tra le prime a lanciare queste voci. Inoltre, ci sono speculazioni su possibili vendette legate al caso del cardinale Becciu, che è stato escluso dal Conclave grazie all’intervento di Parolin.

A pochi giorni dall’inizio del Conclave, i bookmaker internazionali continuano a considerare Parolin uno dei favoriti per succedere a Papa Francesco, nonostante altre candidature stiano guadagnando attenzione. Il suo nome rimane in pole position, con quote favorevoli rispetto agli altri papabili.