Verissimo di Silvia Toffanin quest’anno, come già sapevamo, raddoppia ed andrà in onda nel consueto appuntamento del sabato ed in quello inedito domenicale, che sostituirà la seconda parte di Domenica Live (quella che va in onda in concomitanza con Da Noi A Ruota Libera di Francesca Fialdini, su Rai Uno).

“Il numero di respiri che fate in vita vostra è irrilevante. Quello che conta veramente sono i momenti che il respiro ve lo tolgono. Grandi emozioni da vivere insieme. Verissimo raddoppia. Per la prima volta in onda di domenica pomeriggio e nel consueto appuntamento del sabato. A settembre su Canale 5“. Recita così il promo, che però non svela con esattezza la data della prima puntata, fisata per il prossimo 12 settembre.

Verissimo, il video promo della stagione 2021/2022

Il programma dovrà quindi ricoprire due puntate settimanali spalmando bene ospiti e interviste. Non mancheranno ovviamente le interviste ai ragazzi di Amici ed ai vipponi di Alfonso Signorini che sanno settimanalmente eliminati.

Silvia Toffanin in onda due volte a settimana, ecco perché

In merito alla chiusura di Domenica Live per far spazio a Scene da un Matrimonio, Piersilvio Berlusconi ha commentato: “C’è un cambiamento editoriale, vogliamo continuare ad arricchire e a diversificare. Riguardo la domenica non c’è nessun ripensamento al passato. Barbara d’Urso ha fatto un lavoro bellissimo e preziosissimo. Diciamo che la nostra percezione ci ha fatto intuire che quel tipo di infotainment a 360° è un po’ passato. Ci adattiamo ai tempi e ai cambiamenti di gusto. I due prodotti scelti per la domenica pomeriggio [Scene da un Matrimonio con Anna Tatangelo e Verissimo con Silvia Toffanin, ndr] sono femminili e familiari. Verissimo è anche molto apprezzato sia dal pubblico che dagli ospiti, che vogliono andarci: è una bella sfida“.