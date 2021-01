Giulia Stabile nella puntata di sabato di Amici è stata protagonista di una gaffe che è diventata immediatamente virale sui social. La ballerina, infatti, non si ricordava il nome di Silvia Toffanin e quando Maria De Filippi le ha chiesto di lanciare Verissimo, lei è andata in confusione: “Come si chiama la ragazza di Verissimo?”

“Giulia devi dire che è finita la puntata e devi dare la linea a Verissimo!“, ha detto la De Filippi alla concorrente. “Come si chiama la ragazza di Verissimo? Ho un vuoto”, ha chiesto la ballerina spiazzando Maria, che si è così scusata con la Toffanin: “Scusaci Silvia, è piccola“.

Ecco il video:

Giulia Stabile ad Amici fa una gaffe su Silvia Toffanin, Maria De Filippi si scusa #Amici20 pic.twitter.com/26pSx7KzJX — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 17, 2021

Il video è diventato virale ed è stato condiviso anche dal profilo Instagram ufficiale di Verissimo, che ha così commentato: “La ragazza di Verissimo is the new Silvia Toffanin“.

La gaffe di Giulia Stabile nei confronti di Silvia Toffanin, la reazione dei social

Giulia: come si chiama la ragazza di verissimo? Non ricordandosi di essere su canale 5 che ha capo Piersilvio Berlusconi, compagno di Silvia Toffanin

NON RESPIRO#Amici20 pic.twitter.com/rZ5wSCcbeY — (@fedelealtrash) January 16, 2021

Giulia che non sa il non sa il nome di Silvia Toffanin, compagna del padrone di tutta la baracca….SUBITO RADIATA DA MEDIASET #amici20 pic.twitter.com/RPrTxgGum2 — Malù 🦋 (@chantaleleo) January 16, 2021

Giulia che non ricorda il nome di Silva Toffanin, mala cara mia ti sei giocata il posto in #Mediaset #verissimo😂😂😂✈️✈️✈️ #Amici20 — IHaveAdream (@SaCe86) January 16, 2021