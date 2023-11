Verissimo, ospiti e interviste delle puntate di oggi e domani

Nuovo appuntamento con Verissimo oggi sabato 18 novembre e domani domenica 19, alle ore 16.30 su Canale 5. Oggi, per la prima volta a Verissimo, Silvia Toffanin intervista l’astronauta Samantha Cristoforetti, prima donna italiana a passeggiare nello spazio e prima donna europea a capo della Stazione Spaziale Internazionale.

Ospiti in studio anche Bobby Solo e Giuliana De Sio. Inoltre, direttamente dal Grande Fratello, l’esperienza di Giselda Torresan. Infine, si racconterà l’attrice Serpil Tamur, nota per essere Azize, la “nonnina” della soap Terra amara.

Domani Silvia Toffanin incontra Fabio Volo, in libreria con il suo tredicesimo romanzo dal titolo Tutto è qui per te. A Verissimo Paolo Bonolis, al via su Canale 5 con la nuova edizione del suo Ciao Darwin.

E ancora, in studio: il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, Diletta Leotta, neo mamma della piccola Aria, e Dalila Di Lazzaro.