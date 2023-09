Verissimo, Myrta Merlino e i retroscena di Pomeriggio 5: da casa molti notano una cosa

Dopo una settimana al timone di Pomeriggio 5 oggi Myrta Merlino è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La giornalista ha parlato del suo arrivo nel programma pomeridiano di Canale 5, delle sue vacanze, dei figli, del compagno, dei genitori, della diretta quotidiana “che ti mangia la vita“, ma non le è stata posta nessuna domanda sulla donna che per 15 anni ha portato al successo Pomeriggio 5 e questo l’hanno notato in molti sui social.

Verissimo, i retroscena di Myrta Merlino su Pomeriggio Cinque.

“Com’è andata questa settimana? Mamma mia mi è sembrata un anno. Sono arrivata molto ansiosa. Questa cosa non mi capitava da molto tempo. Eppure io faccio questo mestiere da tanti anni. Però quando cambi tutto succede, quando cambi casa, perché Canale 5 è una nuova casa. Ho cambiato pubblico, ma anche orario. Veramente è stata per me una prima volta di quelle che non si dimenticano più devo dire. Un’emozione enorme e credo che si sia anche visto. All’inizio avevo la voce rotta e non mi capitava da quando ero ragazzina.Ho capito che stavo entrando in una nuova epoca della mia vita. Poi ho realizzato che stavo facendo una cosa grande. Fortunatamente io coltivo una grande umiltà. Quindi ho avuto paura come hanno le persone che si buttano in una nuova avventura. A luglio è stato frenetico perché cercavamo di costruire, sapevamo che ad agosto avremmo avuto una pausa. – ha raccontato Myrta Merlino oggi a Verissimo – Ad agosto mi sono rifugiata nella mia isola Pantelleria e mi sono dedicata a Marco e ai figli. Io da 12 anni ho scelto di fare una quotidiana in tv, la quotidiana è una strada bestia, meravigliosa perché sei dentro le notizie, ma ti mangia la vita. Faccio così fatica a dedicare tanto tempo ai figli e questo mi pesa. Io ho perennemente un senso di colpa che mi cammina dentro. Mi dico che non faccio mai abbastanza. Però devo capire che faccio una quotidiana”.