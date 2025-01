Verissimo: Jessica Morlacchi ‘implacabile’ contro Luca Calvani

Jessica Morlacchi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha condiviso la sua esperienza dopo il ritiro dal Grande Fratello. La cantante ha parlato della sua uscita dalla Casa, spinta da una lite con Helena Prestes, che l’ha portata a riflettere sulla sua condotta. Morlacchi ha espresso il suo dolore per essere stata associata a un comportamento violento, specificando che il gesto di Helena, che le ha lanciato un bollitore, è stato inaccettabile. Ha affermato: “Non mi è andata giù di essere stata messa sullo stesso piano di una persona che compie atti violenti.”

Jessica ha cercato di ristabilire un dialogo con Helena, riconoscendo che entrambe si sono sentite in imbarazzo per quanto accaduto. Ha descritto il loro confronto come un “primo chiarimento” e ha sottolineato di aver mantenuto la calma durante la conversazione, senza cercare di riaccendere il conflitto. Morlacchi ha menzionato che, se fosse rimasta nella Casa, ci sarebbero state possibilità di risolvere completamente le divergenze.

Riguardo al suo rapporto con Luca Calvani, Morlacchi ha espresso delusione, commentando: “Luca non mi piace, mi sono sentita amica e usata.” Ha spiegato che il loro legame, inizialmente basato su confidenze, è cambiato a causa della convivenza nella Casa, rivelando che si è sentita tradita da lui: “È la persona con cui sono più arrabbiata.” Jessica ha sentito un cambiamento improvviso nel comportamento di Calvani, che ha descritto come un “voltafaccia” accompagnato da “tanto gioco e tanta falsità.”

Infine, Morlacchi ha parlato anche di un chiarimento con Memo Remigi, dopo l’incidente in cui lui le avrebbe toccato il fondoschiena in diretta. Ha affermato di volergli bene e di essere aperta al perdono, sottolineando l’importanza del dialogo e della comprensione nelle relazioni: “Le cose possono succedere, poi si parla e si capisce che l’amicizia non è da buttare via.”