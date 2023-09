Verissimo, Iva Zanicchi ricorda Silvio Berlusconi, gelo in studio: cosa è successo

Iva Zanicchi non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della cantante è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa in seguito ad alcune parole rilasciate durante la sua intervista a Verissimo che non sono di certo passate inosservate.

Iva Zanicchi è stata ospite della puntata di Verissimo andata in onda domenica 17 settembre. Durante l’intervista rilasciata nel salotto di Silvia Toffanin, la cantante si è resa protagonista di un momento che sta facendo molto chiacchierare. Iva ha infatti scelto Verissimo per rendere omaggio a Silvio Berlusconi, creando gelo in studio.

Queste sono state le parole con cui Iva Zanicchi ha voluto ricordare Silvio Berlusconi nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo:

Se tu permetti vorrei dire una cosa, voglio ricordare una persona a me cara, e anche a te, più a te che a me, è Silvio Berlusconi. Scusa se ne parlo qui. Gli ho voluto bene. Nell’omelia bellissima del vescovo al funerale è però stata omessa una cosa, che lui era buonissimo, l’uomo più generoso mai incontrato.

E, continuando, la cantante ha poi aggiunto:

E faceva tanta beneficienza, senza che nessuno lo sapesse. Sai che quando andavo all’estero, ad esempio quando mi avevano ritirato il passaporto, a me e a tutti i musicisti per non pagarci, tra me pensavo: “Ora chiamo Berlusconi che così mi viene a prendere. Mancando lui è venuto a mancare un appiglio.

Alla fine del suo discorso, Iva si è resa conto di aver commosso con le sue parole la padrona di casa, alla quale ha voluto rivolgere questo messaggio: