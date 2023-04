Verissimo: fra gli ospiti di Silvia Toffanin nessun ex vippone del Grande Fratello

Lunedì sera si è conclusa l’edizione più lunga della storia del Grande Fratello Vip, ma i suoi finalisti non hanno trovato spazio (al momento?) nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin. Verissimo ha detto no ai vipponi?

Chi si aspettava di vedere la vincitrice Nikita Pelizon intervistata a caldo subito dopo l’incoronazione da Silvia Toffanin rimarrà deluso, dato che la conduttrice ha preferito dare spazio ad altre celebrità in questo weekend pasquale.

Nella puntata di sabato intervisterà Elena Di Cioccio (fresca di coming out come sieropositiva), gli attori Anna Valle e Giuseppe Zeno (per promuovere la seconda stagione della fiction Luce Dei Tuoi Occhi); Michele Cucuzza; Eleonora Pedron ed Alessandra Pierelli per raccontare la loro amicizia (!!); l’ultimo eliminato dalla scuola di Amici Samuele Segreto e il cantante Luigi Strangis che andrà da Silvia Toffanin per promuovere il nuovo singolo. Domenica, invece, ci sarà spazio per Michelle Hunziker nella sua prima intervista da nonna; Pupo insieme alla figlia Clara; Eleonora Abbagnato, Arisa e Raimondo Todaro in qualità di professori di Amici e Orietta Berti in quota Grande Fratello Vip.

Daniele e Oriana: lei gli fa una scenata di gelosia per colpa della Murgia che risponde https://t.co/29FmC2z8pj #Oriele — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 6, 2023

Verissimo: nessun vippone ospite da Silvia Toffanin

L’ultimo vippone che Silvia Toffanin ha intervistato dopo l’eliminazione è stato Antonino Spinalbese. Era inizio marzo. Da lì nessun altro eliminato ha avuto l’opportunità di andare a Verissimo. Non abbiamo quindi visto: Nicole Murgia, Sarah Altobello, Edoardo Donnamaria, Davide Donadei, Daniele Dal Moro, Antonella Fiordelisi, Andrea Maestrelli, Luca Onestini, Milena Miconi e tutti gli altri finalisti, ovvero Micol Incorvaia; Edoardo Tavassi, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Oriana Marzoli e la già citata Nikita Pelizon.

Qualche giorno fa Pipol aveva parlato di Oriana Marzoli come “unica vippona da Silvia Toffanin”, ma a quanto pare anche questa ipotesi è stata scartata.