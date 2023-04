Verissimo, finalmente ospite un’ex gieffina del Grande Fratello Vip 7

A differenza degli altri anni questa volta i finalisti del Grande Fratello Vip non sono stati (ancora) invitati a Verissimo. Nikita Pelizon nei giorni scorsi ha anche commentato la sua mancata ospitata: “Il fatto che non sarà da Silvia Toffanin? Penso che non si dovrebbe mai fare di tutta l’erba un fascio. Bisognerebbe vedere chi ha fatto del trash e ci no invece“.

Non solo Nikita Pelizon, neanche Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia per adesso sono stati chiamati per andare alla corte di Silvia. Eppure sembra che un’altra gieffina sia stata invitata. Stando a quello che hanno rivelato Tv Blog e Fan Page, Milena Miconi sarà ospite a Verissimo nelle prossime settimane. Che questo sia un segnale positivo anche per gli altri ex vipponi?

La poesia di riabbracciare una vera amica! Bentornata milly 💝@milenamiconi pic.twitter.com/0ESQFbEMgt — Patrizia Pellegrino (@PellegrinoPatt) April 5, 2023

Milena Miconi da Silvia Toffanin a Verissimo.