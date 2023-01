Verissimo, Federico Fashion Style fa coming out: ecco quale è stata la reazione di Mara Venier

Nel corso delle ultime ore Federico Fashion Style è uno dei personaggi più chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il parrucchiere più famoso d’Italia ha scelto il salotto di Silvia Toffanin per dire la sua verità e facendo coming out, ammettendo dunque di amare le persone del suo stesso sesso. In seguito all’intervista rilasciata dall’hairstylist non sono tardate ad arrivare le risposte da parte di alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Tra le tante, non è passata inosservata la reazione di Mara Venier.

Dopo le numerosi voci in circolazione, ieri pomeriggio è finalmente arrivata la notizia al gossip del momento. Federico Fashion Style ha infatti ammesso di essere omosessuale nel salotto di Verissimo. Sono molti coloro che hanno commentato le parole dell’hairstylist. Tra questi la reazione di Mara Venier è la più chiacchierata. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato la conduttrice di Domenica In.

Qualche ora fa sulla sua pagina Instagram Mara Venier ha deciso di dire la sua in merito alla notizia del coming out di Federico Fashion Style. Questa è stata la reazione che la conduttrice ha avuto in seguito alle parole dell’hairstylist:

Nooo ma io non me l’aspettavo proprio.

La frase di Mara Venier è stata accompagnata da faccine scioccate e da un tag rivolto proprio al diretto interessato.

Federico Fashion Style è gay, anche Sonia Bruganelli ha deciso di commentare il coming out dell’hairstylist

Come già anticipato, sono stati molti i personaggi dello spettacolo che si sono espressi in merito al coming out che Federico Fashion Style ha fatto ieri nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo.

Oltre alla reazione di Mara Venier, non è passata inosservata neanche quella di Sonia Bruganelli. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha infatti deciso di dire la sua sui social dove si è espressa in merito alla vicenda con queste parole: