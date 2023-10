Verissimo, Federica Pellegrini svela un clamoroso retroscena sulla gravidanza: “Ecco quando nascerà mia figlia”

Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta sono stati ospiti di Verissimo, il programma campione di ascolti condotto da Silvia Toffanin. Proprio nel salotto della trasmissione la coppia ha annunciato un importante retroscena sulla gravidanza che sta facendo chiacchierare i moltissimi giornali di cronaca rosa. Scopriamo insieme quali sono state le parole della coppia.

Lo scorso luglio Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno annunciato di essere in attesa della loro prima figlia. Inutile dire che la notizia ha fatto il giro del web, attirando l’attenzione dei fan della campionessa olimpica. Ospite di Verissimo, Federica Pellegrini ha rivelato un importante retroscena sulla sua prima gravidanza.

Nel salotto di Silvia Toffanin, la campionessa olimpica ha rivelato che la bambina nascerà tra Natale e Capodanno. Oltre a ciò, l’ex nuotatrice ha confessato di aver deciso di fare il parto in acqua. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Farò il parto in acqua perchè è un ambiente per me naturale.