Verissimo, Basciano choc: “Sophie plagiata. Stregoni e cartomanti”

Non solo le sue verità sul presunto tradimento a Ibiza, Alessandro Basciano a Verissimo ha replicato anche alla versione di Sophie Codegoni sul momento del parto. Basciano ha poi parlato di stregoni e cartomanti che avrebbero plagiato la sua ex compagna.

“Ha detto che non ero innamorato? Sono innamorato perso di lei. Non dormo la notte, io sto male. Mi manca anche il modo in cui dormiamo. – ha dichiarato il ragazzo a Verissimo – Mi manca anche la bambina, che non mi fa vedere in modo bonario. Non è come dice lei. la sua versione è impostata perché lei è plagiata.

Ho preso una struttura privata dove aveva la sala parto dove poteva stare una persona alla volta. Giustamente sono stato io per primo. Ci sono rimasto delle ore. Poi c’era la mamma, il papà e i miei genitori. Poi sono rimasti i suoi genitori, perché i miei sono tornati a casa.

Lei dice dei 7 cm. In realtà mi ha detto ‘fai venire un po’ mia mamma qui e tu intanto vai in camera a riposare’. Perché è stata lei a chiedermelo e non il contrario. Mi ha detto che al momento giusto mi avrebbero chiamato. Quindi mi sono dato il cambio con sua madre. Mi sono messo sul letto in attesa, aspettando. Dopo mezzoretta circa. E queste fasi sono tutte registrate. Da come lo dice lei sembra che sia andato a casa in camera a dormire fregandomene. Poi sua madre mi ha chiamato dicendo che Sophie partoriva. Quelle dell’ospedale mi hanno detto che sarei potuto entrare a vedere tutto e che sarebbe potuta entrare anche la madre di Sophie. Ho tutto documentato e ci sono le fotografie”.