Verissimo, Anticipazioni puntata di domenica su Canale 5

Il talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, torna con un doppio appuntamento settimanale. La puntata in onda domenica 25 gennaio 2026 su Canale 5 vedrà la presenza in studio di Claudia Pandolfi, la criminologa Roberta Bruzzone e la coppia formata da Filippo Magnini e Giorgia Palmas.

Nella puntata, Silvia Toffanin intervisterà Gabriel Garko e Anna Safroncik, protagonisti della nuova serie “Colpa dei sensi” in arrivo su Canale 5. Ci sarà anche un ampio spazio dedicato al percorso professionale e di vita di Claudia Pandolfi, attrice carismatica, al cinema con il film “2 cuori 2 capanne”. La celebre criminologa Roberta Bruzzone racconterà per la prima volta la sua vita privata oltre la sua brillante carriera.

In studio, ci sarà anche una bella intervista di coppia per Filippo Magnini e Giorgia Palmas, coppia unita e innamorata. Inoltre, sarà presente un ritratto di Marcella Bella, tra musica ed emozioni, e uno spazio dedicato alla sensibilità di Enrica Bonaccorti, che sta affrontando un periodo particolarmente delicato della sua vita. Infine, per ricordare Matteo Franzoso, sciatore scomparso lo scorso settembre, saranno in studio i suoi genitori Marcello e Olga e il fratello Michele.