Verissimo: Al Bano presenta il suo nipote ribelle Axel Lupo

La grande famiglia Carrisi-Power-Lecciso è abituata a partecipare al programma “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin. Recentemente, il piccolo Axel Lupo, neonato figlio di Romina e Al Bano, ha fatto il suo debutto in studio. Durante l’episodio del 13 ottobre, Axel è stato presentato con orgoglio dal nonno Al Bano e dalla mamma Romina Jr. Il neonato si è mostrato subito a suo agio, iniziando a gattonare e a interagire con gli oggetti presenti nello studio.

Al Bano ha condiviso la sua gioia per l’arrivo del quarto nipote, raccontando di come già trascorra del tempo con Axel, come fa anche con i figli della figlia Cristel. Ha inoltre manifestato il desiderio di realizzare grandi progetti insieme al nipotino. Romina ha invece parlato della sua nuova comprensione nei confronti del padre, riflettendo su come la sua esperienza da genitore l’abbia aiutata a riconsiderare il loro passato, a volte difficile. Ha riconosciuto di aver appreso dal padre valori come la resilienza e la generosità.

Ricordando il passato, Al Bano ha sottolineato quanto Romina fosse legata a lui da piccola e come la maternità l’abbia fatta crescere. Inoltre, la figlia ha raccontato del suo vissuto durante il divorzio dei genitori, con cui ha dovuto confrontarsi in gioventù, anche attraverso un percorso di analisi. Ha rievocato le difficoltà, tra cui l’atteggiamento di una professoressa che le poneva domande sul divorzio dei “genitori famosi”.

In merito a future partecipazioni artistiche, Al Bano ha risposto a una domanda di Silvia Toffanin riguardo a possibili esibizioni a Sanremo insieme a Romina, affermando di non essere al corrente di tali progetti. Ha poi dichiarato che il suo desiderio è di tornare a Sanremo come concorrente, ma da solo, per un’ultima volta.

La puntata si è conclusa con la promessa di un arrivederci, lasciando nel pubblico un ricordo affettuoso di questa storica famiglia e dei legami che continuano a unirli anche nei momenti di festa.