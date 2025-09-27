Verifica elettorale a Bernalda, si riaccende il dibattito politico

Scossa giudiziaria sull’Amministrazione comunale di Bernalda, eletta recentemente. Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) ha richiesto al prefetto di Matera, Maria Cristina Favilli, di esaminare le preferenze ricevute dai candidati sindaco in due sezioni delle ultime elezioni comunali, in cui l’avvocato Francesca Matarazzo ha vinto per soli 113 voti contro Gallotta.

Il Tar ha accolto il ricorso delle consigliere comunali di opposizione Maria Rosaria Carbone e Gabriella Galli, aventi come obiettivo l’annullamento del voto e degli atti legati alla proclamazione degli eletti. Prima di una decisione finale, i giudici hanno disposto un’istruttoria per verificare la regolarità del processo elettorale svolto, in particolare riguardo alla presunta scomparsa di 51 schede vidimate nella sezione 9 e a discrepanze tra schede ricevute e restituite in altre aree.

La verifica dovrà svolgersi in contraddittorio con le parti coinvolte, acquisendo chiarimenti dai presidenti degli Uffici elettorali. Si dovranno esaminare vari aspetti, tra cui il conteggio delle schede e la corrispondenza tra il numero di schede consegnate e quelle indicate nei verbali. Si richiederà anche di verificare come sia stato accertato il numero delle schede scomparse.

Per la sezione 3, il Tar ha richiesto di chiarire il totale delle schede nei plichi e il numero effettivo dei votanti, poiché ci sono valori contrastanti nel verbale. È prevista una relazione amministrativa entro dicembre, che aggiornerà l’udienza a febbraio. Le consigliere Carbone e Galli hanno sottolineato l’importanza di portare alla luce le irregolarità e hanno confermato la loro fiducia nella magistratura.