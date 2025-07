Verifica dell’età online: la nuova app per proteggere i minori

La Commissione Europea ha recentemente introdotto un prototipo di applicazione per la verifica dell’età, un passo significativo verso una maggiore tutela dei minori nel contesto digitale. Questa iniziativa si inserisce nella Legge sui Servizi Digitali (DSA) e mira a garantire che bambini e adolescenti possano esplorare il mondo online in sicurezza, riducendo l’esposizione a contenuti pericolosi e contatti indesiderati.

Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, ha sottolineato l’importanza di proteggere i giovani durante la loro esperienza nelle piattaforme digitali. Le linee guida proposte, in combinazione con la nuova applicazione, mirano a stabilire standard chiari per la sicurezza e la privacy dei minori, in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Il prototipo sarà inizialmente testato in cinque Stati membri: Danimarca, Grecia, Spagna, Francia e Italia, i quali collaboreranno per personalizzare la tecnologia, prevedendo anche la possibilità di sviluppare soluzioni locali.

L’app è concepita per essere user-friendly e rispecchiare i principi del rispetto della privacy, funzionando in sinergia con i futuri portafogli di identità digitale europei previsti per il 2026. Gli utenti potranno verificare la loro età senza dover rivelare informazioni personali, proteggendo così la loro identità.

Questa innovazione rappresenta un elemento cruciale nella strategia dell’Unione per garantire un Internet più sicuro per i minorenni, affrontando questioni come cyberbullismo, contenuti dannosi e interazioni non desiderate. Le linee guida stabiliscono la necessità di implementare sistemi di verifica dell’età affidabili e inclusivi, in risposta ai vari rischi che i minori possono incontrare online.