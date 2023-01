Vergogna sul web: YouTuber abbandona il suo maiale domestico

Un maiale domestico è stato trovato in una campagna e salvato da un’associazione e sembra sia stato abbandonato da un famoso YouTuber.

Di solito siamo abituati a leggere storie di abbandoni di animali domestici come gatti e cani, ma questa volta si tratta di qualcosa di un po’ diverso. Un’associazione ha rinvenuto un maiale domestico disperso nel nulla in mezzo ad una campagna e guardando bene il suo aspetto sembra proprio che fosse di proprietà di quello che è un famoso YouTuber. Il ragazzo tempo fa aveva infatti postato diverse immagini e video in sua compagnia sui vari social e guardandole ci sono delle somiglianze davvero lampanti.

Maiale domestico abbandonato nel nulla e salvato da un’associazione

Potrebbe sembrare un ritrovamento un po’ insolito ed effettivamente si tratta di qualcosa di più raro di un cane o un gatto. Ma quello che si sono trovati a salvare alcuni volontari di un’associazione che si occupa di animali negli Stati Uniti è sì un’animale domestico ma di una mole ben più grande rispetto a tanti altri amici a quattro zampe. Si tratta infatti di un maiale domestico trovato abbandonato nel nulla in mezzo ad una campagna. Le sue condizioni nel momento del ritrovo erano davvero terribili, ma ora sembra essere fuori pericolo.

Negli ultimi anni è andato molto di moda acquistare come animali da compagnia degli animali decisamente diversi da cani, gatti, criceti e pappagalli. Moltissime persone hanno deciso di adottare dei maiali domestici, come ad esempio dei dolcissimi maialini nani. Al momento dell’acquisto questi maiali sono davvero molto piccoli ma ciò non significa che un giorno cresceranno ed assumeranno delle misure non proprio a portata di appartamento.

Quello trovato e soccorso da alcuni volontari del Santuario americano per animali The Gentle Barn è uno di questi maiali domestici ormai di certo cresciuto. Il maiale, una femmina, è stato trovato accasciato vicino alla salma di un altro esemplare della sua specie e in completo stato di abbandono. I medici veterinari che lo hanno visitato gli hanno trovo le orecchie lacerate e diagnosticato la presenza di un’infezione che sarebbe potuta essere mortale. Per fortuna è stata trovata in tempo e così le cure per la malattia sono potute iniziare fin da subito ed evitare il peggio.

Quando i volontari si sono trovati davanti a questo maiale, a guardarlo sembrava di averlo già visto da qualche parte e infatti forse è proprio così. Il suo pelo e le macchie presenti sul corpo corrispondono a quelle di un maiale comparso spesso nelle foto di un famoso YouTuber qualche tempo fa. Il numero, la posizione e il colore delle macchie sembrano proprio essere quelle e quindi questo fa pensare che ad aver abbandonato l’animale sia stato proprio il ragazzo famoso sui social. A questa notizia gli utenti del web e alcuni suoi follower non hanno reagito molto bene e hanno deciso di inviargli messaggi e commenti esprimendo il loro dissenso e la loro delusione. (G. M.)