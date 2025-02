“Vergogna Juve”, Thiago Motta fa mea culpa: capolinea per l’allenatore?

“Vergogna”. È la parola che Thiago Motta ripete dopo la sconfitta della Juventus ai rigori contro l’Empoli nei quarti di finale di Coppa Italia. Dopo l’1-1 nei 90 minuti, i toscani hanno prevalso per 5-3. Motta esprime il suo disappunto per l’atteggiamento mostrato nel primo tempo, definendolo vergognoso, e spera che anche i suoi giocatori avvertano la stessa sensazione. “Sbaglio io, perché non ho fatto capire l’importanza della partita e cosa significhi indossare la maglia della Juventus”, afferma, sottolineando che l’eliminazione è stata meritata.

Motta, intervistato da Mediaset, non teme che ci siano ripercussioni mentali per la squadra, auspicando che le critiche siano severe. “Il nostro pubblico è stato gentile, ma ci aspettiamo una reazione immediata”, aggiunge. Con questa sconfitta, la stagione della Juventus sembra giunta a un punto critico, con il 26 febbraio che segna la sua eliminazione e ben 12 partite di campionato ancora da disputare. Attualmente quarti in classifica, l’obiettivo rimane la qualificazione per la prossima Champions League, in un’annata segnata da un mercato giudicato insufficiente. Giocatori come Koopmeiners e Nico Gonzalez, visti come rinforzi, si sono rivelati deludenti, aggiungendo pressione alla situazione già critica della squadra. La Juventus sta affrontando una fase difficile e la reazione immediata diventa cruciale per il prosieguo della stagione.