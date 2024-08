Verdure miste in friggitrice ad aria, un contorno facile e veloce

Gustose e semplicissime da preparare le verdure miste in friggitrice ad aria sono il contorno estivo perfetto. Ecco come cuocerle con poco olio.

In questi tempi abbiamo imparato a conoscere e sfruttare le mille potenzialità della friggitrice ad aria. Questa sorta di piccolo forno ventilato è perfetto per ottenere cotture croccanti e saporite pur utilizzando pochissimo olio. È questo il caso delle verdure miste in friggitrice ad aria, un contorno facile da preparare in ogni stagione.

Per preparare questo mix di verdure light con la friggitrice ad aria è sufficiente sciogliere delle verdure di stagione, tagliarle a tocchetti, condirle con poco olio ed erbe aromatiche e trasferire nel cestello. In breve otterrete una cottura perfetta senza accendere il forno. Che dite, vi abbiamo incuriosito?

verdure miste in friggitrice ad aria

Come preparare la ricetta delle verdure miste in friggitrice ad aria

Per prima cosa lavate bene tutte le verdure. Rimuovete le estremità di zucchine e melanzane e pulite i peperoni togliendolo il torsolo, i semi e i filamenti bianchi interni. Tagliatele tutte a dadini di circa 1,5 cm. È molto importante che siano uniformi così da ottenere una cottura perfetta. Trasferitele in una ciotola e conditele con qualche puff di olio spray (non serve esagerare), erbe aromatiche secche a piacere (ottimo il mix provenzale), sale e pepe. Mescolate in modo da distribuire tutti i sapori e trasferite nel cestello della friggitrice ad aria. Cuocete a 180°C per 20-25 minuti fino a che non risulteranno ben abbrustolite. Potete servirle sia calde che a temperatura ambiente.

Per rendere questo mix dell’orto ancor più sostanzioso potete aggiungere una patata tagliata a dadini. Per delle ottime verdure sabbiose in friggitrice ad aria invece aggiungete al condimento, dopo averle tagliate, 2 cucchiai di pane grattugiato.

Conservazione

Le verdure miste cotte nella friggitrice ad aria si mantengono per 2-3 giorni in frigorifero, ben coperte da pellicola. Potete gustarle dopo averle riscaldate oppure a temperatura ambiente.