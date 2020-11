“Deluso” dalla sentenza della Cassazione, ma ”sereno, assolutamente tranquilli”. Queste le parole di Denis Verdini a Rebibbia riferite all’Adnkronos da Vittorio Sgarbi. Il deputato e critico d’arte ha fatto un blitz questa sera nel carcere romano dove Verdini si è recato per costituirsi dopo la condanna definitiva della Cassazione a 6 anni e mezzo per il crac del Credito cooperativo fiorentino. “Era giusto costituirsi”, ha detto ancora Verdini, protagonista di una vicenda singolare: per ore infatti è rimasto in attesa di poter entrare nel penitenziario per una mancata trasmissione degli atti dalla Cassazione. L’ex parlamentare ha atteso dalle 16,30 alle 21,30, prima di poter entrare a Rebibbia.

