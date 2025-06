Verdetto Weinstein: colpevole di atto sessuale, attesa sullo stupro

Nel processo legato al movimento #MeToo, la giuria ha dichiarato colpevole Harvey Weinstein di un capo d’imputazione per atto sessuale criminale, mentre lo ha assolto per un’altra accusa simile. La giuria non ha, tuttavia, raggiunto un verdetto sull’unica accusa di stupro avanzata dalla ex assistente Jessica Mann, segnalando un disaccordo su questo punto.

Il giudice Curtis Farber ha interrotto le deliberazioni, disperdendo i giurati a causa del clima teso e degli animati litigi tra di loro. Weinstein, 73 anni, ha richiesto l’annullamento del processo, ma la richiesta è stata respinta. Farber ha chiuso la giornata, chiedendo ai giurati di ripartire da zero sulle accuse di stupro.

Weinstein era già stato condannato a Manhattan nel 2020 per stupro e atto sessuale criminale, ma quel verdetto è stato annullato dalla Corte d’Appello di New York l’anno scorso a causa di un vizio di forma, poiché alcune testimonianze erano state indebitamente ammesse. Attualmente, Weinstein è in carcere per altre condanne, inclusa una di 16 anni a Los Angeles.

Nel presente processo, tre donne lo hanno accusato: oltre alla Mann, anche Miriam Haley e Kaja Sokola. I giurati hanno dato ragione alla Haley, mentre per la Sokola non hanno trovato prove sufficienti. Ogni imputazione di atto sessuale criminale prevede una pena massima di 25 anni di reclusione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it