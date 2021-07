“Voglio potermi vaccinare, ma mia madre non dà il consenso”. A quasi 17 anni, sportiva, voleva poter fare come molti suoi coetanei e sottoporsi al vaccino contro il Covid. Il padre, medico, era più che d’accordo. Mancava però il consenso della madre che tardava a darlo. Alla fine la famiglia è finita in tribunale ed è stato il giudice a dare il via libera per la vaccinazione della ragazzina.

E’ successo a Vercelli dove risiedono il padre e la ragazza, mentre la mamma vive in Liguria. A seguirli nel loro iter l’avvocato Davide Blazaretti. I genitori sono entrambi affidatari della figlia, dunque avrebbero dovuto dare entrambi il consenso al vaccino. La ragazza aveva già ricevuto la convocazione per la vaccinazione, ma la madre non aveva mai dato il consenso. Così si è finiti davanti al giudice.

In aula la ragazza ha ribadito la sua volontà a volersi sottoporre al vaccino. Il padre, che è il suo medico curante, ha escluso per iscritto che ci fossero ragioni di salute incompatibili. Così la sezione civile del tribunale di Vercelli, presieduta da Michela Tamagnone, con giudice relatore Andrea Padalino e giudice Simona Francese, ha decretato il via libera al vaccino.

“In questo contesto – si legge nel provvedimento – la prevista ingerenza giurisdizionale è da intendersi quale estremo rimedio nell’interesse della prole minore (…) Si tratta infatti di tutelare diritti di rango costituzionale, tra i quali quello alla salute e quello alla libertà di movimento nel territorio nazionale e al di fuori dello stesso, che sarebbero compromessi, o in serio pericolo, nel caso di omessa effettuazione del vaccino anti-Covid19, nel contesto pandemico nel quale ancora, purtroppo, ci troviamo e dove la minore svolge la sua vita quotidiana”.