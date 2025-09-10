Vercelli diventa museo a cielo aperto con animali artistici

Questa mattina il sindaco Roberto Scheda ha dato il via all’installazione delle opere di Cracking Art, realizzate in plastica riciclata, nell’ambito del progetto “Artenatura”, che trasformerà Vercelli in un museo a cielo aperto fino all’11 gennaio.

Più di 50 animali artistici saranno disposti in varie strade, piazze e cortili, creando un percorso che unisce arte contemporanea e sensibilizzazione ambientale. Ogni creatura, da rane a lupi, rappresenta un messaggio simbolico e invita cittadini e turisti a riflettere sulla nuova narrazione ecologica e culturale della città.

Il sindaco sottolinea che la Cracking Art è un modo per promuovere la cultura e richiamare l’attenzione sulla salvaguardia dell’ambiente. Le opere saranno collocate in luoghi significativi, seguendo una logica narrativa. In piazza Roma, vicino alla fontana del seminatore, si troveranno due chiocciole, richiamando il tema della nutrizione globale e della gestione sostenibile delle risorse alimentari.

In parco Kennedy, accanto al monumento della mondina, sarà esposto un elefante, simbolo della memoria degli esseri umani e della tradizione di Vercelli legata alla natura del riso.

Nel giardino del Comune, vicino agli uffici della Cultura, sarà installato un coccodrillo, il quale evoca il rapporto tra cultura e natura primordiale, invitando a riflettere sulla conoscenza come cammino di evoluzione.

Gli altri animali saranno dislocati in luoghi emblematici, creando così un itinerario artistico che percorrerà il retro della basilica di Sant’Andrea, l’area dell’EX 18, il viale Garibaldi, piazza del Municipio e piazza Cavour.