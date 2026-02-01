Verbania Musica: duo di viola e pianoforte

La stagione concertistica di Verbania Musica prosegue con un’esibizione del Duo Benaglia-Bernini, composto da Vittorio Benaglia alla viola e Virginia Bernini al pianoforte. Il concerto si tiene al Centro Eventi Il Maggiore e prevede l’esecuzione di brani di H. Sitt, J. Brahms, R. Schumann e J.N.Hummel.

Vittorio Benaglia è un violinista noto per il suo suono personale e magnetico, che unisce tecnica raffinata ed espressività profonda. Si è esibito in prestigiose sale da concerto come la Weill Recital Hall di New York e il Mozarteum di Salisburgo, ed ha collaborato con importanti musicisti.

Virginia Bernini è una giovane pianista che ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 8 anni e ha proseguito gli studi al Conservatorio di Trento. Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali, classificandosi sempre tra i primi, e si è esibita in complessi prestigiosi come la Società dei Concerti di Milano e il Festival Dei Due Mondi di Spoleto. Ha anche preso parte a masterclass tenute da pianisti di fama internazionale come Bruno Canino.

Il duo eseguirà brani come l’Album Leaves op. 39 di H. Sitt, la Sonata per viola e pianoforte op. 120 di J. Brahms, l’Adagio & Allegro op. 70 di R. Schumann e la Fantasia op. 94 di J.N.Hummel.