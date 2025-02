Vera reazione di Fedez al Tapiro ad Angelica: la scoperta a Sanremo

Il video di Falsissimo, in cui Fabrizio Corona ha rivelato una relazione segreta tra Angelica Montini e Fedez, ha suscitato un grande scalpore e ha messo a rischio il ritorno del rapper al Festival di Sanremo. I media hanno concentrato la loro attenzione su Angelica, la donna che Fedez ha amato per anni, con inviati che cercavano di rintracciarla. Oltre alle dichiarazioni di Corona, sono emersi vari rumor, portando a una settimana di discussioni in Italia e culminando con un Tapiro ricevuto dalla Montini.

Fedez ha trovato le sue personali confidenze esposte online in un video visto da oltre 4 milioni di persone, il che ha generato una crisi personale e il pensiero di ritirarsi dal Festival. Mentre si trovava a Sanremo, ha appreso della consegna del Tapiro ad Angelica su Panorama, lasciandolo scioccato e dispiaciuto. Si è chiesto perché Valerio Staffelli non fosse andato prima da lui invece che da Chiara Ferragni e Angelica: “Ma cosa dite, ma davvero?”.

Alessandro Della Giusta ha cercato di rassicurarlo, invitandolo a concentrarsi su altro. Nonostante l’agitazione causata dal Tapiro e dagli interventi di Corona, Fedez ha considerato di abbandonare, come confermato da Della Giusta. Fortunatamente, grazie al supporto del suo team, della madre, di una mental coach e alla buona reazione della sala stampa durante le prove, Fedez ha deciso di non ritirarsi dal Festival e di continuare la sua partecipazione.